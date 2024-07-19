ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.

Tahvil piyasalarında oynaklığın sınırlı kalmaya devam ettiği görüldü. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Fed'in faiz indirimi sürecine girme ihtimalinin güçlenmesi ile gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. İşte, 20 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...