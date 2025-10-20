Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 EKİM 2025: Altında denge arayışı! Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altında denge arayışı! Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 20 Ekim 2025 Pazartesi günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, geçtiğimiz hafta ulaştığı rekor seviyelerin ardından yaşanan sert düzeltme sonrasında yeni haftaya sınırlı bir toparlanma ile başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticari ilişkiler konusundaki iyimser açıklamaları ve risk iştahını artıran gelişmelerle geri çekilen altın, yeniden güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Ons altın, saat 10.35 itibarıyla 4238 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 20.10.2025 - 08:07 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:12
