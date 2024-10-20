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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 20 Ekim 2024: Altında yükseliş sürüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altında yükseliş sürüyor! 20 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları haftaya rekorla kapattı. Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor. İşte, 20 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 07:41 Güncelleme: 20.10.2024 - 07:41
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