Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yönünü aşağı çeviren altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 20 Ekim 2022 Perşmebe Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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