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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 TEMMUZ 2025: Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Altın fiyatları bugün açıklanacak ABD istihdam verisi öncesi yatay bir seyir izliyor. Altının gramı, bugün saat 10.15 itibarıyla 4 bin 267 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 977 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:22
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