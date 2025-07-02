Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ons altın bugün açıklanacak ABD APD özel sektör istihdam verileri öncesi yatay bir seyir izliyor. Ons altın, bugün saat 10.15 itibarıyla 3339 dolar seviyesindeyken, gram altın ise 4267 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...