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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2025: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları yükseliyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları 2 Ocak Perşembe günü verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yılın ilk işlem gününde hafif primli seyrediyor. 2024'ün son aylarında durgun seyreden gram altın yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı. Güncel alış-satış rakamlarını merak edenler ''Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 07:29 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:06
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