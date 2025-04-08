Canlı altın fiyatları 2 Nisan 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i yeni tarifelerle tehdit etmesi küresel ticaret savaşı endişelerini artırdı. Yatırımcıların güvenli limana olan taleplerinin artmasıyla birlikte altın fiyatları toparlanma çabası göstermeye başladı. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 984 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 605 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...