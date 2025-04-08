Altında toparlanma çabası! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 2 Nisan Salı günü toparlanma çabasını sürdürüyor. Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergilemeye devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 664 lira, çeyrek altın 5 bin 991 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Canlı altın fiyatları 2 Nisan 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i yeni tarifelerle tehdit etmesi küresel ticaret savaşı endişelerini artırdı. Yatırımcıların güvenli limana olan taleplerinin artmasıyla birlikte altın fiyatları toparlanma çabası göstermeye başladı. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 984 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 605 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3641 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3640 lira, en yüksek de 3672 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3664 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.663,91
Satış: 3.664,29
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.981,70
Satış: 2.984,86
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.862,26
Satış: 5.991,12
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.451,47
Satış: 23.893,74
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.458,00
Satış: 24.642,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.689,09
Satış: 11.983,52
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.451,47
Satış: 23.893,74
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.950,37
Satış: 25.581,59
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.047,24
Satış: 2.956,58
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.422,26
Satış: 3.605,38
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 60.771,00
Satış: 61.653,00