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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025 GRAFİĞİ | Altında toparlanma çabası! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altında toparlanma çabası! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 2 Nisan Salı günü toparlanma çabasını sürdürüyor. Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergilemeye devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 664 lira, çeyrek altın 5 bin 991 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 07:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:39
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