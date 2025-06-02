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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 HAZİRAN 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 2 Haziran Pazartesi günü için araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların ivme kazanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma tehdidinin ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Bu sebeple altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı ve gram altın 4 bin 250 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 07:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:36
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