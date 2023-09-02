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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 2 Eylül 2023 | Hafta sonu altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik! Kapalıçarşı'da güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik! 2 Eylül gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ağustos ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları sert düşüş yaşamıştı. 1 Eylül haftanın son gününe yükselişle başlayan gram altın 1669 TL bandıda satışa sunuldu. İşte, 2 Eylül 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 02.09.2023 - 08:57
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