Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 2 bin 960 liradan işlem gören gram altın fiyatı, bugün saat 7.30 itibarıyla 2 bin 934 liradan alıcı buluyor. Dün 4 bin 736 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 693 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…
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Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sarı metalin değeri, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Bu sebeple canlı altın fiyatlarındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın bugüne düşüşle başlarken alım ve satım yapacak olan kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
1 Aralık Pazar günü 2 bin 960 liradan işlem gören gram altın, 2 Aralık Pazartesi günü ise güne 2 bin 934 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 736 liradan, 4 bin 694 liraya geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.933,9370
2.934,3100
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- 4
ALTIN/ONS FİYATI
2.628,3100
2.628,6900
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.694,1000
4.797,2600
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.779,5100
19.134,1000
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- 7
TAM ALTIN FİYATI
19.475,00
19.707,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
9.359,26
9.595,39
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
18.777,19
19.132,10
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- 10
ATA ALTIN FİYATI
19.919,82
20.426,28
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.618,24
2.463,09
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.724,45
2.885,70
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GREMSE ALTIN FİYATI
48.399,00
49.127,00
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