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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 ARALIK 2024: Altın fiyatları düşüşte! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 2 bin 960 liradan işlem gören gram altın fiyatı, bugün saat 7.30 itibarıyla 2 bin 934 liradan alıcı buluyor. Dün 4 bin 736 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 693 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 07:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 07:25
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