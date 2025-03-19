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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 MART 2025: Altında yeni rekor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 19 Mart Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararıyla birlikte altının yönünü daha iyi belirlemesi bekleniyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 603 lira, çeyrek altın ise 5 bin 892 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:17
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