        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatları 19 Eylül 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed'in uzun süredir beklenen faiz indirimi kararının ardından altının onsu 3 bin 707 dolara yükseldi. Daha sonra bu seviyede oluşan satış baskısıyla fiyatlarda gerileme yaşandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 19 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 19.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 19.09.2025 - 17:12
