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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 18 Temmuz 2024! Altında düşüş başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

        Altında düşüş başladı! 18 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Bir süredir rekor üzerine rekor kırarak, yatırımcısını güldüren altın fiyatları bugün itibarıyla düşmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 621 TL'den, çeyrek ise 4 bin 193 TL'den işlem görüyor. İşte, 18 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 21:05 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:05
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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