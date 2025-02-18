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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT 2025: Altın yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte altın fiyatları ralli yapmaya başladı. Trump'ın korumacı tavırları, jeopolitik söylemleri, sert çıkışları altına yükseliş getirdi. Gram altın 3 bin 396 liradan, çeyrek altın 5 bin 552 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 18 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:33 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:36
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