Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 18 Nisan bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor. Analistler, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yatırımcıların altına olan talebini artırdığına işaret etti. Altının ons fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yöneldiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki süregelen gerilimin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirli olmaya devam edeceğini kaydetti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...
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Altının ons fiyatı, dün 3 bin 357,82 doları görerek rekor kırdı. ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Nisan 2025 altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE!
Gram altın dün 4 bin 79 TL'den işlem görürken, 18 Nisan Cuma günü 4 bin 80 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 528 lira iken, 6 bin 528 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.080,2880
Satış: 4.081,9190
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.325,87
Satış: 3.327,83
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.528,0300
Satış: 6.673,5000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.112,1300
Satış: 26.612,3700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.833,00
Satış: 27.113,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.015,93
Satış: 13.347,69
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.113,47
Satış: 26.613,73
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.100,66
Satış: 27.785,16
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.251,79
Satış: 3.203,04
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.754,66
Satış: 3.965,59
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.670,00
Satış: 67.834,00