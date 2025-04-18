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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 18 Nisan 2025: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 18 Nisan bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor. Analistler, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yatırımcıların altına olan talebini artırdığına işaret etti. Altının ons fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yöneldiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki süregelen gerilimin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirli olmaya devam edeceğini kaydetti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 07:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:32
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