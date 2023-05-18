Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizliklerin arttığını söyledi.
Fed'in haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 28'e yükselerek "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesinin altını baskıladığını belirten analistler, dün altının ons fiyatının, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 1.979 dolara gerilediğini bildirdi.
Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 18 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları son durum...
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