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Canlı altın fiyatları: 18 Mayıs 2023 bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar ve kaç TL?

Altın fiyatları düşüşe geçti! 18 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda düşüşe geçerek 1.974 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte 18 Mayıs 2023 Perşembe güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı rakamlar

Giriş: 18.05.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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