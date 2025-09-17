Altın fiyatları 18 Eylül 2025 Perşembe günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Dün altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Ons altın 3 bin 700 doları, gram altın ise 4 bin 900 lirayı aşarak rekor kırdı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise altın fiyatlarında hafif düşüş gözlemleniyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...