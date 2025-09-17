Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL 2025: Altın düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed kararı öncesi güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. Altın, haftanın dördüncü işlem gününde dolardaki hafif toparlanma ve kar realizasyonu nedeniyle geriledi. Geçtiğimiz gün 3 bin 700 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün an itibarıyla 3 bin 668 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin 886 liradan alıcı buluyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 18 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:14
