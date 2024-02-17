Altında yükseliş devam ediyor! İşte 17 Şubat altın fiyatları
"Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından araştırılıyor. Hafta sonuna doğru yükselişe başlayan altın, olumlu bir tablo ile haftayı kapattı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 17 Şubat Cumartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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17 Şubat altın fiyatları.... Altın alıp satacaklar tarafından araştırılan altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Çeyrek altın 3.191 TL'den, gram altın ise 1.994 TL'den alıcı buluyor. İşte,, 17 Şubat canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.994,87
Satış: 1.995,21
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.013,23
Satış: 2.013,95
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.191,79
Satış: 3.262,16
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.767,16
Satış: 13.008,74
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.363,63
Satış: 6.524,32
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.767,16
Satış: 13.008,74
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.632,37
Satış: 13.977,87
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.099,32
Satış: 1.487,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.881,90
Satış: 1.998,98