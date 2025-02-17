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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 ŞUBAT 2025: Altın yatay seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 17 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Altın, yatırımcıların son rekor yükselişin aşırıya kaçmış olabileceği endişesiyle iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yatay seyrediyor. Ons altın 2 bin 903 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 381 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 07:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 07:22
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