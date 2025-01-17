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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Altın fiyatları tırmanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları tırmanıyor! 17 Ocak Cuma bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler, güncel fiyat hareketlerini izliyor. Altın fiyatları kararlı yükselişini daha da hızlandırdı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Gazze'den gelen ateşkes haberleri altın fiyatlarını hareketlendirerek yükselişe neden oldu. Serbest piyasada gram altın 3102 TL'den, çeyrek altın ise 5071 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 17 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 17.01.2025 - 07:23
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