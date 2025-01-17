Altın fiyatları 17 Ocak Cuma günü verileri araştırılıyor. ABD​’den gelen yüksek enflasyon​ verileri ve Gazze’de ateşkesin sağlanması altın​ fiyatlarını tetikledi. En düşük 3 milyon 62 bin lira, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün akşam yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin lira oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...