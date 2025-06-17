Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. İran ile İsrail arasındaki giderek artan gerilim nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneliyor. Altın pazartesi günü yaşanan yüzde 1,4'lük düşüşün ardından Trump'ın açıklamalarıyla tekrar yükselişe geçti. Gram altın bugün saat 10:05 itibarıyla 4.288 TL, çeyrek altın ise 7.012 TL seviyesinde. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın ne kadar? İşte, 17 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu