Altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Dün altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Ons altın 3 bin 700 doları, gram altın ise 4 bin 900 lirayı aşarak rekor kırdı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise altın fiyatları rekor seviyeye yakın seyrediyor. Saat 10.10 itibarıyla ons altın 3 bin 679 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 880 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...