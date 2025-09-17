Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL 2025: Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed kararı öncesi güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. Altın haftanın üçüncü işlem gününe rekor seviyeye yakın başladı. Geçtiğimiz gün 3 bin 700 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün saat 10.10 itibarıyla 3 bin 679 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin 880 liradan alıcı buluyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanını kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        İş insanını kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Habertürk Anasayfa