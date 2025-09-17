Altın fiyatları 17 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Fed’in bu hafta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimali nedeniyle altın yeni bir rekor kırdı. Aynı zamanda doların yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesi de altına destek verdi. İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…