Altında yükseliş sürüyor! 17 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 17 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
- 1
Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.
Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
16 Ekim Çarşamba günü 2 bin 945 lira olan gram altın 17 Ekim Perşembe günü 2 bin 948 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 710 lira iken, 4 bin 717 ira olarak güncellendi.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.948,6020
Satış: 2.949,0970
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.681,8000
Satış: 2.682,1700
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.717,5200
Satış: 4.821,7800
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.870,0900
Satış: 19.228,1300
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.906,00
Satış: 20.104,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.405,01
Satış: 9.642,81
- 9
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.868,99
Satış: 19.226,65
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.212,72
Satış: 20.720,39
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.655,01
Satış: 2.504,39
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.784,88
Satış: 2.944,50
-