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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 17 ARALIK 2024: Altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Yatırımcılar dikkat: Altın durgunluğa girdi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. FED faiz kararı öncesinde altın fiyatları durgun seyrini sürdürüyor. Haftanın ikinci iş gününde gram altın fiyatı 2 bin 978 lirayken, ons altın 2 bin 654 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 17 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:43
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