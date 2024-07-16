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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 16 Temmuz 2024! Altın fiyatlarında rekor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında rekor! 16 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları rekor seviyesine ulaştı! Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftaya başarılı bir şekilde başladı ve kendi rekorunu tazeledi. Bugün gram altın 2 bin 578 TL'den, çeyrek ise 4 bin 125 TL'den işlem görüyor. İşte, 16 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 07:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 07:18
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