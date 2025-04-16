Altın fiyatları rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 16 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3283 doları görerek rekor tazeledi. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 33 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 595 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 16 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3.283,76 doları görerek rekor tazeledi. Yaklaşık yüzde 1,63'lük yükselişle 4 bin TL'yi aşan gram altın, 4 bin 33 TL'den işlem görüyor. İşte, 16 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.033,1780
Satış: 4.033,6440
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.287,60
Satış: 3.288,43
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.453,0800
Satış: 6.595,0100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.800,5100
Satış: 26.287,3000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.395,00
Satış: 26.622,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.873,83
Satış: 13.198,12
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.828,36
Satış: 26.315,52
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.259,12
Satış: 26.922,77
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.213,90
Satış: 3.153,91
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.693,30
Satış: 3.894,02
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.581,00
Satış: 66.606,00