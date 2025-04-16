Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 NİSAN 2025: Gram altın 4 bin TL'yi aştı! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3283 doları görerek rekor tazeledi. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 33 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 595 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 16 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 07:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman?
        Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Habertürk Anasayfa