Altın fiyatlarında yeni rekor! 16 Eylül 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 16 Eylül Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcıların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentileri ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimalini değerlendirmesiyle yeni bir rekor kırdı. Altın, bu sabah Asya seansında yeni rekor seviyelere ulaşarak ons başına 3.700 dolar seviyesine yaklaştı. Aralık vadeli ABD Altın Vadeli İşlemleri ise 3.719,20 dolar/ons seviyesinde büyük ölçüde sabit kaldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 16 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 16 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Fed’in bu hafta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimali nedeniyle altın yeni bir rekor kırdı. Aynı zamanda doların yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesi de altına destek verdi. Spot altın, ons başına 3.679 dolara yükseldi ve erken işlemlerde 3.689,32 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. İşte 16 Eylül 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.892,4910
Satış: 4.892,9830
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.677,87
Satış: 3.678,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.827,2800
Satış: 7.999,3300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.311,2600
Satış: 31.901,7300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.254,00
Satış: 32.474,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.601,87
Satış: 15.994,53
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.301,56
Satış: 31.891,23
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.539,41
Satış: 33.358,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.718,78
Satış: 3.740,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.513,51
Satış: 4.751,01
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.336,00
Satış: 81.061,00
