        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 EKİM 2025: Altın rekora doymuyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 16 Ekim 2025 Perşembe canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor tazeledi. Altının ons fiyatı 4242 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:08
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
