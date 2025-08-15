Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 16 Ağustos 2025 bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları hareketliliği: 16 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Hafta sonu altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık grafiği değişmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Altının ons fiyatı 3.335 dolardan işlem gördü. Peki 16 Ağustos 2025 Cumartesi Bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamlarında son durum

        Giriş: 15.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:06
