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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 15 Temmuz 2024! Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! 15 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu artışa geçen fiyatlarda ivme hâlâ yukarı doğru ilerlerken, altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.  Bugün gram altın 2 bin 563 TL'den, çeyrek ise 4 bin 100 TL'den işlem görüyor. İşte, 15 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 07:20 Güncelleme: 15.07.2024 - 08:05
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