Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Bankanın bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesiyle bu hafta pozitif bir seyir izlenirken gözler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı faiz kararına çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.

Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 15 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...