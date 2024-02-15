Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.072,08 %0,87
        DOLAR 30,7639 %0,03
        EURO 33,0900 %0,25
        ALTIN 1.970,26 %0,12
        FAİZ 42,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,19 %0,41
        BITCOIN 52.089,00 %0,61
        GBP/TRY 38,6887 %0,06
        EUR/USD 1,0731 %0,04
        BRENT 81,30 %-0,37
        ÇEYREK ALTIN 3.221,37 %0,12
        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 15 Şubat Perşembe altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! İşte 15 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları, altın alış satışı yapacaklar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Düşüş bugün de devam etti. Ancak çeyrek ve gram altın bugünlük yatay seyrini korudu. İşte, 15 Şubat Perşembe altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 07:28 Güncelleme: 15.02.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

          ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

          Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

          Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

          Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 15 Şubat Perşembe canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        • 2

          ALTINDA YATAY HAREKETLİLİK!

          Dün 1.992 TL'ye kadar gerileyen ons altın bugün 1.990 TL'yi gördü. Öte yandan, 1.968 TL ile gram altın dünkü seviyesini bugün de korumaya devam ediyor. Çeyrek altın ise dün olduğu gibi bu sabah da 3.149 TL'den alıcı buluyor.

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 1.968,66

          Satış: 1.969,01

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 1.990,94

          Satış: 1.991,27

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.149,86

          Satış: 3.219,33

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.599,44

          Satış: 12.837,95

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 6.280,03

          Satış: 6.438,66

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.599,44

          Satış: 12.837,95

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 13.471,00

          Satış: 13.806,24

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.082,06

          Satış: 1.464,02

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.853,85

          Satış: 1.964,72

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Küçükçekmece saldırısında 16 şüpheli tutuklandı
        Küçükçekmece saldırısında 16 şüpheli tutuklandı
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Habertürk Anasayfa