Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! İşte 15 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, altın alış satışı yapacaklar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Düşüş bugün de devam etti. Ancak çeyrek ve gram altın bugünlük yatay seyrini korudu. İşte, 15 Şubat Perşembe altın fiyatları...
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ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.
Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 15 Şubat Perşembe canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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ALTINDA YATAY HAREKETLİLİK!
Dün 1.992 TL'ye kadar gerileyen ons altın bugün 1.990 TL'yi gördü. Öte yandan, 1.968 TL ile gram altın dünkü seviyesini bugün de korumaya devam ediyor. Çeyrek altın ise dün olduğu gibi bu sabah da 3.149 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.968,66
Satış: 1.969,01
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 1.990,94
Satış: 1.991,27
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.149,86
Satış: 3.219,33
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.599,44
Satış: 12.837,95
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.280,03
Satış: 6.438,66
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.599,44
Satış: 12.837,95
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.471,00
Satış: 13.806,24
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.082,06
Satış: 1.464,02
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.853,85
Satış: 1.964,72