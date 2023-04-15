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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Nisan 2023 | Hafta sonu altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik! Güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Hafta sonu altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik! 15 Nisan gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD enflasyon verileri Mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artış göstermesinin ardından altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik gözlemlendi. Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor tazeledi. İşte, 15 Nisan 2023 Cumartesi Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

Giriş: 15.04.2023 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
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