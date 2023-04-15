Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine paralel olarak değişikilik gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Mart ayı enflason verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda hareketlenme gözlemlendi. ABD'de resesyon ihtimalini güçlendiren güvenli liman olan altına talep arttı. Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken gözler piyasalardaki son durum için Kapalıçarşı'ya çevrildi. İşte, 15 Nisan 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

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