Altın fiyatları 15 Ekim 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. ABD-Çin arasındaki geriliminin yeniden alevlenmesi ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelere bağlı olarak altın rekor tazeledi. Ons altın 4 bin 160 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 600 lirayı geçerek yeni zirvesine ulaştı. Peki güncel altın alış satış fiyatları nasıl? İşte 15 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…