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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 15 Aralık Cuma bugün güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın alış-satış kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş! İşte 15 Aralık 2023 Cuma altın fiyatları

        Fed, yılın son faiz kararını açıkladıktan sonra küresel piyasalarda hareketlenme yaşandı. Aynı şekilde Aralık faizinin belirlenmesi altının da yükselmesini sağladı. İşte, 15 Aralık Cuma günü çeyrek, yarım ve gram altının fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:03
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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