Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 KASIM 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 14 Kasım 2025 Cuma günü de en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününde saat 09.40 itibarıyla ons altın 4 bin 206 dolar seviyesinde. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 14 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cuma hutbesi konusu ve tam metni
        Cuma hutbesi konusu ve tam metni
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Netanyahu af istemeyecek
        Netanyahu af istemeyecek
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Habertürk Anasayfa