        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 EKİM 2025: Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! 14 Ekim 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 14 Ekim Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik, piyasalarda risk algısının artmasına yol açtı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler de yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Haftanın ikinci işlem gününde sabah saatlerinde altının ons fiyatı 4166 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ons altından destek alan gram altın da 5600 TL'yi aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 14 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 14.10.2025 - 07:54 Güncelleme: 14.10.2025 - 08:06
