Altın fiyatlarında yeni rekor! 14 Ekim 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 14 Ekim Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik, piyasalarda risk algısının artmasına yol açtı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler de yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Haftanın ikinci işlem gününde sabah saatlerinde altının ons fiyatı 4166 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ons altından destek alan gram altın da 5600 TL'yi aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 14 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. 14 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. ABD-Çin arasındaki geriliminin yeniden alevlenmesi ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelere bağlı olarak altın rekor tazeledi. Ons altın günün erken saatlerinde 4 bin 160 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 600 lirayı geçerek yeni zirvesine ulaştı. İşte 14 Ekim 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.596,5640
Satış: 5.597,2900
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.109,67
Satış: 4.110,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.954,7300
Satış: 9.151,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.816,8900
Satış: 36.492,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.330,00
Satış: 37.718,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.859,54
Satış: 18.309,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.831,05
Satış: 36.507,61
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.363,39
Satış: 38.301,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.156,14
Satış: 4.255,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.224,23
Satış: 5.468,61
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.981,00
Satış: 93.934,00
