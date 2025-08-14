Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI! Altın yükseldi! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 14 Ağustos 2025: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Güne yükselişle başlayan ons altın, saat 7.30 itibarıyla 3360 dolar seviyesinde. Peki 14 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 07:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:15
        Habertürk Anasayfa