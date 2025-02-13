Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 13 Şubat 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ardından yükselen liman talebi ve ABD'den gelen son enflasyon verisiyle rekor seviyeye yakın bir yatay seyirde. Külçe ons başına 2.900 doların üzerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 3 bin 386 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü için araştırılıyor. Bu yıl üst üste rekorlar kıran altın, ons başına 3 bin dolarlık bir teste hazırlanıyor. Bu artış, ABD ekonomisi ve para politikası görünümüne ilişkin artan belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle desteklendi. Metalin son yükselişine külçe destekli borsa yatırım fonlarına gelen girişler eşlik etti. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 916 liradan, gram altın 3 bin 386 liradan işlem görüyor. İşte 13 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.385,9890
Satış: 3.386,6620
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.916,1200
Satış: 2.916,6900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.417,7500
Satış: 5.537,3100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.671,4200
Satış: 22.081,7800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.378,00
Satış: 22.534,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.799,73
Satış: 11.073,04
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.667,17
Satış: 22.078,36
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.529,54
Satış: 23.094,38
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.867,98
Satış: 2.746,89
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.130,97
Satış: 3.298,91
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.602,00
Satış: 56.222,00
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