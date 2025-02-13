Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü için araştırılıyor. Bu yıl üst üste rekorlar kıran altın, ons ​​başına 3 bin dolarlık bir teste hazırlanıyor. Bu artış, ABD ekonomisi ve para politikası görünümüne ilişkin artan belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle desteklendi. Metalin son yükselişine külçe destekli borsa yatırım fonlarına gelen girişler eşlik etti. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 916 liradan, gram altın 3 bin 386 liradan işlem görüyor. İşte 13 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…