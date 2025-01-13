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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 13 OCAK 2025: Altın fiyatlarında durağan seyir! Bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 13 Ocak 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları yeni rekor beklerken yatay seyir izleniyor. ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor. İşte 13 Ocak 2025 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 07:34 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:13
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