Canlı altın fiyatları 13 Ocak 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları yeni rekor beklerken yatay seyir izleniyor. ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor. İşte 13 Ocak 2025 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi günü verileri yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 688 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3065 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.065,2430
Satış: 3.065,5630
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.687,9900
Satış: 2.688,5800
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.904,6500
Satış: 5.012,5900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.621,3700
Satış: 19.992,1700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.952,00
Satış: 20.089,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.779,45
Satış: 10.026,42
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.620,22
Satış: 19.991,51
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.162,23
Satış: 20.674,72
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.658,96
Satış: 2.502,86
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.791,75
Satış: 2.942,73
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.571,00
Satış: 50.119,00
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