Altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi günü verileri yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 688 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…