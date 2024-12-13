Altın fiyatları 13 Aralık Cuma: Bugün ata, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu inceliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yeniden 3000 TL'nin üzerinde. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 10.15 itibarıyla 4.941 TL'den, gram altın ise 3.022 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son durum…
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Canlı altın fiyatları alış satış tablosu haftanın beşinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. ABD Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gram altın fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi. Altının gram fiyatı 3 bin 22 liradan, 22 ayar bilezik 2 bin 916 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son dakika verileri…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
12 Aralık Perşembe günü 3 bin 38 liradan işlem gören gram altın, 3 bin 22 liraya geriledi.
Dün 4 bin 968 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 941 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.021,6170
Satış: 3.022,0780
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.687,2900
Satış: 2.687,8600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.835,0400
Satış: 4.941,4000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.340,4200
Satış: 19.705,7600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.760,00
Satış: 19.928,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.639,07
Satış: 9.882,20
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.335,49
Satış: 19.701,11
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.125,85
Satış: 20.631,49
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.641,72
Satış: 2.485,36
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.763,30
Satış: 2.916,68
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.077,00
Satış: 49.684,00
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