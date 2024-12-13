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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 13 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 13 Aralık Cuma: Bugün ata, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu inceliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yeniden 3000 TL'nin üzerinde. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 10.15 itibarıyla 4.941 TL'den, gram altın ise 3.022 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2024 Altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:15
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