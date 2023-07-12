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Altın fiyatları, dolar/TL ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak dalgalı seyir sürdürmeye devam ediyor. Altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar anlık canlı altın fiyatlar grafiğini takip ediyor. 12 Temmuz Çarşamba günü ziynet, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında ok yukarı yönlü ilerledi. İşte 12 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

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