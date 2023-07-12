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        Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 12 Temmuz tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni günde de yükselişini sürdürdü. Dolar TL kurundaki yükselişinde etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 12 Temmuz Çarşamba günü yukarı yönlü seyrini koruyor. İşte 12 Temmuz tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 07:58
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