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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT 2025: Altın zirveye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi yapmak için acele etmediğini belirtmesiyle rekor seviyenin hemen altında sabitlendi. Yatırımcılar, güvenli liman talebini destekleyebilecek küresel bir ticaret savaşı korkusunu değerlendiriyor. Külçe altın, Salı günü dalgalı bir seansta 2.942 doların üzerine çıktıktan sonra ons başına 2.900 dolara yakın işlem gördü. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 07:25 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:11
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