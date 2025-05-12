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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS 2025: Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altında düşüş yüzde 3'ü aşarak 3219,28 dolar düzeyini görüldü. Bu düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Altının gram fiyatı, saat 17.30 itibarıyla 4.037,0470 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:23
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