        CANLI ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL 2025: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler, güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Dün yaşanan kısa düşüşün ardından yeniden çıkışa geçen altın, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın, saat 10.00 itibarıyla 4 bin 853 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 935 liradan alıcı buluyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons altın ne kadar? İşte 12 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        Giriş: 12.09.2025 - 07:40 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:04
