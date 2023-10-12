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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: 12 Ekim 2023 Perşembe bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 12 Ekim 2023 Perşembe güncel altın fiyatları

        12 Ekim 2023 Perşembe gününde altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 12 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 07:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 07:26
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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