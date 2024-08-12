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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 12 Ağustos: Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları 12 Ağustos: Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar bugünün altın fiyatları grafiğini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 07:30 itibarıyla 4.193 TL'den, gram altın ise 2.620 TL'den işlem görüyor. Peki, 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 07:52 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:30
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