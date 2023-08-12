Altın alacaklar dikkat: piyasalarda dalgalı seyir sürüyor! İşte 12 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, dolar/TL ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar canlı altın fiyatlarını araştırırken gram altın fiyatları ise güne bin 775 TL ile açılış yaptı. 12 Ağustos Cumartesi günü ziynet, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte 12 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
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Canlı altın fiyatları, altın alım-satımı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri beklentilerin altında artış gösterirken dolar ve tahvil getirileri yükselişe geçti. Altın fiyatları ise bir ayın en dip seviyesine yakın seyretti. İşte 12 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
1.687,88
1.722,80
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.913,32
1.914,20
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.654,24
2.713,38
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
10.616,97
10.820,33
- 6
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
5.291,89
5.426,76
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
10.616,97
10.820,33
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.324,80
11.612,84
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
935,21
1.131,82
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.533,97
1.651,66