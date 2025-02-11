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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2025: Yükseliş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 11 Şubat bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Şubat 2025 Salı günü için araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın rekor üstüne rekor kırıyor. Dünya ticareti ve jeopolitik gelişmelere imza atan Trump, gerilimden beslenen altını körüklüyor. Güne 3365 liradan başlayan altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 384 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:44 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:33
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