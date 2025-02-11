Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte piyasalarda radikal değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin tarihi yüksek seviyelere çıkarken, dolar diğer para birimleri karşısında güçleniyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...